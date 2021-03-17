Bursa'da 25 kilometrelik film gibi kovalamaca kamerada



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, otomobiliyle polisin 'dur' ihtarına uymayan M.B. (37) yaklaşık 25 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. M.B. gözaltına alınırken, yanındaki oğlu R.B. (14) ise evine götürülerek annesine teslim edildi. Oğlu ve kendisine toplam 6 bin 300 TL ceza kesilen M.B., basın mensuplarının "Polisten neden kaçtın?" sorusuna "Çocuk var diye kaçtım" dedi. Kovalamaca anı ise basın mensuplarının tarafından saniye saniye görüntülendi.İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaptıkları uygulama sırasında saat 23.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde 16 RU 465 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hızını artırıp, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Anons üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.İzini kaybettirmek için ara sokaklara giren sürücü, ardından Avrupa Konseyi Bulvarı'na çıkarak kaçışını sürdürdü. Yaklaşık 25 kilometrelik kovalamacanın ardından kaçamayacağını anlayan otomobilin sürücüsü, aracı durdurup teslim oldu. Sürücü M.B. gözaltına alınırken, yanındaki oğlu R.B. ise evlerine götürülerek annesine teslim edildi. Bu arada kovalama anı basın mensupları tarafından saniye saniye görüntülendi.`ÇOCUK VAR DİYE KAÇTIM´M.B. emniyete götürülürken basın mensuplarının "Neden kaçtın?" sorusunu "Çocuk var diye kaçtım" diye cevap verdi. M.B. ve oğlu R.B.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi. Muayenesinin eksik olduğu tespit edilen otomobil ise emniyet otoparkına çekildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-03-17 08:04:50



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