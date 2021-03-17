Bursaspor, Adanaspor’u yenerse bu sezon bir ilki gerçekleştirecek

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 27. haftasında 21 Mart Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçını kazanması halinde, bu sezon ilk kez bir takıma karşı puan kaybı yaşamamış olacak.

26 haftası geride kalan TFF 1. Lig’de, PlayOff şansını zor da olsa sürdürmeye çalışan Bursaspor, seri galibiyetler alarak hedefine ulaşmayı planlıyor. Son olarak Ankaraspor’u 31 mağlup eden yeşilbeyazlı takım, gözünü 21 Mart Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçına çevirdi. Bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Bursaspor, geride kalan sürede her takıma puan kaybetti. Sezonun ilk yarısı ile ikinci devresinde de farklılıklar gösteren ve dikkat çeken sonuçlara imza atan Bursa ekibi, Adanaspor’u yenmesi halindeki bu sezon bir ilki gerçekleştirecek ve her iki maçta da rakibini mağlup etmiş olacak. 37 puanı bulunan yeşilbeyazlı takım, 21 Kasım 2020’de Bursa’da oynadığı karşılaşmada rakibini Recep Aydın’ın penaltıdan attığı golle 10 mağlup etmişti.

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