Büyükşehir’de hizmet bir işarete bakar

Engelli vatandaşların sosyal hayatın her alanında aktif olarak rol alabilmesi için farklı projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, belediye hizmet birimlerine gelen işitme engelli vatandaşlarla daha etkili iletişim kurulabilmesi için güvenlik personeline işaret dili eğitimi veriyor.

Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent haline getirmek hedefiyle ulaşımdan çevreye, altyapıdan spora kadar her alanda önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlere erişimin önündeki engelleri de bir bir kaldırıyor. Engelli vatandaşların hayatın her alanında yer alabilmesi için toplu taşıma araçlarını akülü araçla binilebilecek gibi alçak tabanlıya dönüştüren, akülü araç tamir ve bakım atölyesinde yılda 500'den fazla tamir ve bakım gerçekleştiren, akülü araç dolum istasyonu sayısını 12’ye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşlarla sağlıklı iletişim için de önemli bir adım attı.

Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerine gelen işitme engelli vatandaşlara daha etkili hizmet verilebilmesi hedefiyle, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından güvenlik personeline yönelik işaret dili eğitimi düzenlendi. BUSMEK Türk İşaret Dili Eğitmeni Emel Camfener tarafından verilen eğitimlere 41 güvenlik personeli katılıyor. Her hafta Pazartesi ve Salı günleri yapılan toplam 120 saatlik eğitim 3,5 ay sürecek.

Eğitim sonunda işaret dilini öğrenen güvenlik personeli, hizmet birimlerine gelen işitme engelli vatandaşlarla sağlıklı iletişim kurup, onların da hizmetlerden etkili biçimde yararlanmasına katkı sunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.