Bursaspor Eski Başkanı Mesut Mestan'dan mevcut Başkan Erkan Kamat’a sert yanıt Bursaspor Eski Başkanı Mesut Mestan: "Söylediklerinizin ne kadarı gerçeği yansıtıyor"

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat’ın dün yaptığı bilgilendirme toplantısında eski Başkan Mesut Mestan hakkında söylemlerinin ardından Mestan’dan da açıklama geldi. Mestan, yaptığı açıklamada "Söylediklerinizin ne kadarı gerçeği yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da Başkan Erkan Kamat’ın bilgilendirme toplantısının ardından eski Başkan Mesut Mestan’dan açıklama geldi. Kamat’ın kendisi hakkında söylediği birçok cümlenin gerçeği yansıtmadığını belirten Mestan, "Değerli Bursaspor Kamuoyu; Erkan Kamat’ın yaptığı açıklamaları maalesef üzülerek izledim. İfade ettiği üzere üstüne basa basa 'yaptığım açıklamalar tamamen doğrudur’ dediği ifadeler hakkında şahsım olarak tekrar soruyorum ve cevap bekliyorum. Mazbata töreni ile ilgili söylemleriniz gerçeği yansıtmamakla birlikte, Genel Kurullar sonrası mazbata töreni başkanlar düzeyinde yapılıp devralınan bir durum değildir. Nitekim bizler de mazbata töreninde Ali Ay tarafından değil 2. Başkan Cem Öztürk tarafından teslim aldık. Yine söylemiş olduğunuz gibi bir sonraki gün telefonla sizi arayarak herhangi bir kaos olmasın, bir hata vardı ve biz bu hatayı düzelterek yarın mazbata töreninde olacağız diye bir görüşme yaptık mı? Mazbata töreninde bizzat yönetim kurulu üyesi arkadaşımız vardı ve bizim gelmeyeceğimizi genel kurul öncesi ve esnasında bilmiyor muydunuz? 9 ay, 10 ay, 11 ay personel maaşlarının ödenmediğinden bahsettiniz. Biz göreve geldiğimizde de önceki yönetimden kalan personel maaş alacakları var idi. Ancak biz ne eski dönem dedik, ne de kendi dönemimiz dedik ve göreve geldiğimiz günden görevi bıraktığımız güne kadar bütçemizin yettiği kadarıyla 12 ay personel maaşı ödedik. Bu durumda hiç personel maaşı ödenmemiş mi oluyor? İsimlerini geçirdiğiniz futbolcularımız Burak Altıparmak, Cüneyt Köz, Recep Aydın, Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan olmak üzere hiç kimsenin para almadığını ifade ettiniz. 89 milyon TL para girişinin doğruluğunu ifade ettiniz. Peki yapılan ödemelerin doğruluğunu ve bu 89 milyon TL para girişi ile nereye ödeme yapıldığına ilişkin neden ifade etmediniz? 20192020 sezonu için ismini söylediğiniz futbolcularımızın, söylemiş olduğunuz hak edişlerinde yapılmış olan ödemelerin de doğru olmadığı kayıtlardan bellidir. Peki size soruyorum; ismini söylediğiniz futbolculara, ısrarla ve net bir şekilde rakam vererek ifade ettiğiniz bedeller mi ödendi yoksa daha fazla mı ödendi? Geçmiş dönem dahil üzere olmak görev aldığımız süre boyunca tüm futbolculara ne kadar ödeme yapıldı? Diğer bahsetmiş olduğunuz tesis ile ilgili söylemlerinize istinaden, ‘hayırdır ya kulüp dış cephesini boyatacak 30 Bbn TL, 40 bin TL bütçe mi ayıramadınız?’ diye çocuk azarlar bir şekilde, hesap sorar bir şekildeki ifadelerinizi kendi dönemimiz olarak kabul etmiyoruz. Sauna, fitness salonu, havuzun bakımı, antrenman sahalarının bakımına kadar tüm bakımlar eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiştir" ifadelerini kullandı.



"Mutfakta ocak yanmıyordu ne demek?"

Kulübün borçlarıyla ilgili konuşan Mestan, "Görev süremiz boyunca söylemiş olduğunuz hiçbir yer ile ilgili sıkıntı yaşamamış iken bu söylemleriniz ne kadar gerçeği yansıtmaktadır? Mutfakta ocak yanmıyordu ne demek? Sezon öncesi kamp yapılmamış olmasından bahsettiniz. Peki size soruyorum, kulübe geldiğinizde de, defalarca telefon ile yapmış olduğumuz görüşmelerde de, takımımızın sezon öncesi kamp yapması gerektiğini, buna ilişkin bir planınızın ve bütçenizin olup olmadığını sorduğumuzda 'kampı bekletin ben yurt dışında yapacağım' dediniz mi? Aradan birkaç gün geçtiğinde yurt dışı kampı yapamayacağınızı ifade ederek, bizim yönetim olarak kamp yeri ayarlayıp kamp ödemesini yapmamızı söylediniz mi? Buna istinaden biz yönetim olarak kamp yeri ayarlayıp size bildirdik mi? Son dakika bir oyuncumuzun maalesef covid19 olması sebebi ile tüm takımımızın tesislerde karantinada kalmak zorunda olduğundan dolayı kampın iptal edilmek zorunda olduğunu biliyor muydunuz? Fiziki olarak takımın hazır olmadığından bahsettiniz ancak Sportif Direktör Mustafa Gönden önderliğinde ekip olarak, gece gündüz demeden takım ile birebir ilgilendiklerine, tüm idman programları gereği fiziki anlamda hazır hale geldiklerinden ve bu konuda Sportif Direktör Mustafa Gönden tarafından size bilgilendirme yapılmadı mı? Pandemi nedeni ile hazırlık maçı yapmak istediğimiz takımlar ile sağlık nedeni ile olumsuz dönüşler aldığımızdan haberiniz var mıydı? Temliklerden dolayı futbolcuların lisanslarının son dakika çıkmasından bahsettiniz. Futbolcularımızın ve teknik kadronun lisanslarının çıkarılması ile bankaların temliklerinin olması ile ne gibi bir bağ var? Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlemiş olduğu lisans bedellerinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen bedellerin banka hesaplarına yatırılarak lisansların çıkarıldığını bilmeyen yoktur" diyerek devam etti.



"Kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğim"

Yapılan açıklamalar doğrultusunda temliklerle ilgili de konuşan Mestan, "Banka kredileri göreve geldiğimizde yeniden yapılandırılmış olup 30.09.2020 tarihine kadar ötelenmiştir. Bu durumda '30.09.2020 tarihine kadar bankalardan herhangi bir işlem yapamadık, yapılamıyordu' ifadeleri ne derece doğrudur? Genel Kurul öncesi yeni profesyonel yapmış olduğumuz oyuncularımızın lisans bedelleri bizzat yönetim olarak tarafımızdan yapılmıştır. Bu konu ile ilgili de beni arayıp 'bu oyuncuların lisans paralarını ödeseydin. Ödedin değil mi' diye bana söylediniz mi? 'Elektrik borcu ile ilgili yapmış olduğunuz hiçbir ödeme yapılmamış' açıklamalarınıza istinaden, görev aldığımız süre boyunca yönetim olarak yaklaşık 2.5 milyon TL ödeme yaptık. Bu durumda sizin de ifade ettiğiniz üzere kendi döneminize ait borcu ödemediğinizi ifade ettiğiniz bu durumda geçen yıl hiç ödeme yapılmamış mı? Temlik konusuna gelecek olursak, ifade ettiğiniz altın, Euro ve Dolar olmak üzere toplamda 14.5 milyon TL kendini borçlandırmış ne demek? Verilmeyen bir bedel mi var? Ben ticaret ile uğraşan bir kişiyim ve yakın çevrem çok iyi bilir ki sadece matbaa işi ile uğraşmamaktayım. '14.5 milyon TL Türkiye Futbol Federasyonu’na temlik koydurmuştur' ifadesi ne kadar doğrudur? Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde konulmuş olan temlik bedeli 887 bin 650 Euro ve 123 bin 500 Dolar'dır. Belirttiğiniz gibi temlik bedeli 14.5 milyon TL değildir. Temlik dışında 5 milyon 320 bin TL çek alacağım vardır. Öncelikle dediğiniz gibi Türkiye Futbol Federasyonu'nda temlik sırası 3. sırada olmayıp, tüm borçlar ödenince sırası gelecek bir temliktir. Bahsettiğiniz gibi 3. sırada değildir. Tüm borçlar bittikten sonra sırası gelecek temliğe ilişkin, kulübün zor durumda olması halinde tabii ki her zaman kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.



"30 puan silme cezası da alsanız, 3 puan silme cezası uygulanır"

Kulüp lisansıyla ilgili açıklamalara da cevap veren Mesut Mestan, "Kulüp Lisans ile ilgili yapılmış olan açıklamanıza istinaden, Mali kriterler gereği her bir yapılmayan iş olarak uygulanan puan silme cezası vardır. Bu bağlamda 30 puan da silme cezası da alsanız Türkiye Futbol Federasyonu kriter gereği en fazla 3 puan silme cezası uygulanmaktadır. Biz göreve geldiğimizde kulüp lisans kapsamında daha önce alınması gereken hiçbir muvafakat alınmamış idi. Görev süremiz boyunca borç yükü çok fazla olan mali tablo karşısında tüm sorumluluklarımızı yerine getirdik ancak 3 puan silme cezası verildi. Bunun sonucunda haklı olduğumuzu savunmak amacı ve puan silme cezasının kaldırılması anlamında tüm mecralara başvurduk. Nitekim Tahkim Kurulu’ndan ceza oy çokluğu ile onandı. Tekrar ifade etmem gerekir ise oy birliği değil oy çokluğu ile karar verilmiştir. Biz kendi dönemimizde kulüp lisans başvuru dosyasında mevcut kadromuzun tamamından muvafakat yazıları alınmıştır. Bizim transfer tahtası ya da kulüp lisans kapsamında yaşadığımız sorunların hiçbirisi ile uğraşmak zorunda kalmadınız. Demiş olduğunuz gibi 11 puan alıp sonraki döneme 8 devretti ifadesi net bir şekilde yalandır. Kulüp Lisans sürecinde alınan puan silme cezaları devretmez. Yıl ve sezon bazında hazırlanmasından dolayı bu döneme sarkmamaktadır. Talimatlar bu kadar açık iken devreden 8 puan silme cezası devretti açıklaması ne kadar doğrudur? 31.03.2021 tarihinde sizin vereceğiniz dosya kapsamında vereceğiniz bilgiler kapsamında Kulüp Lisans Kurulu tarafından 2021/2022 sezonu kulüp lisans kapsamında yeniden karar verecektir. Bu şekilde beyanat vermeniz etik midir? Yine söylemiş olduğunuz 'Geldiğimizde takımın forması yoktu, kalitesi yoktu, yıkayıp yıkayıp giydirmişler' ifadelerinize istinaden, son güne kadar malzemeci tarafından ne talep edildiyse ilave top dahil olmak üzere eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. Yeni sezon öncesinde formaların tasarımları, antrenman kıyafetleri vs. dahil olmak üzere planlamalar yapılmış olup siparişleri verilmiş olduğundan haberiniz yok muydu? Kappa firmasına olan borçtan bahsettiniz. Sizin ve tüm dünyanın bildiği pandemi sürecinden kulübümüzün de etkilendiği aşikardır. Kappa firmasına olan borç Bursastore’un almış olduğu ürünlerin pandemide mağazalarımızın kapalı olması sebebi ile satış yapılamamasından dolayı, müsabakaların seyircisiz oynanması ile oluşan gelir kaybıdır. Burada bahsetmiş olduğunuz sanki bilinçli bir şekilde ödeme yapılmamış gibi ifade ettiğiniz konu ne kadar gerçeği yansıtmaktadır?

Sadece siz kendinizden ödün vermediniz. Bizim yaşadığımız sıkıntıların 10 da 1'ini bile yaşamamışken geçmişe yönelik serzenişleriniz ne kadar etiktir? Bu göreve talip olan herkes kulübün içinde bulunduğu mali durumu bilerek geliyor. Siz göreve gelirken kulübün mali gerçeğini bilmiyor muydunuz? Sizin de belirttiğiniz gibi hepimizin ailesi var. Kendiniz ve yönetiminiz için talep ettiğiniz saygıyı hepimize göstermenizi, sizin gibi hepimiz kulübe hizmet etmek amacıyla geldiğimizi unutmayanız. Asıl olan makamlar ve şahıslar değildir" diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.