PTT şubesi soyan ikili, 1500 güvenlik kamerası izlenerek, yakalandı



Semih ŞAHİN-Muammer İRTEM / BURSA, (DHA)BURSA´da 3 ay önce girdikleri PTT şubesinde personeli tabancayla etkisiz hale getirerek, kasadaki 10 bin 400 lirayı alıp kaçan Fatih Y. (21) ve Barış K. (20), polis ekiplerince 1500 güvenlik kamerasına ait görüntüler izlenerek yakalandı.

Soygun, 4 Aralık günü, Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi´nde meydana geldi. Montlarının kopüşonlarıyla yüzlerini gizleyerek PTT şubesine giren 2 şüpheliden biri, vezneye yönelip belindeki tabancayı çıkartarak, görevliden kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 10 bin 400TL´yi alan 2 şüpheli, koşarak, kaçtı.

SOYGUN ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarınca kaydedilen soygunun ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aradan geçen 3 ayda 1500 güvenlik kamerasının görüntülerini izledi. Yapılan araştırmalar sonunda da şüphelilerin Fatih Y. ve Barış K. olduğu tespit edildi. Soygunun ardından boş arazide çıkarttıkları kıyafetlerini ateşe vererek yakıp, yeni kıyafet giydikleri saptnan ikilinin Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gittiği tespit edildi.

BİRİ BURSA'DA DİĞERİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik 2 aylık teknik takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Fatih Y. Bursa'da, Barış K. ise İstanbul'daki evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Muammer İRTEM

2021-03-17 11:42:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.