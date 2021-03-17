Bursa'da gök kuşağı güzelliği

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Bursa'da ortaya çıkan gök kuşağı büyüledi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde yağmurun ardından güneş açtı. Göz yüzünde seyrine doyum olmaz gök kuşağı oluştu. Baharın gelmesiyle birlikte yeşeren tarlaların üzerinde çıkan ebem kuşağı drone ile görüntülendi. Uzun süre kendini gösteren gök kuşağı zamanla gözden kayboldu.

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