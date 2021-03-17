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Adanaspor-Bursaspor maçını hakem Emre Kargın yönetecek

İHA

Adanaspor-Bursaspor maçını hakem Emre Kargın yönetecek

TFF 1. Lig’in 27. haftasında oynanacak olan AdanasporBursaspor maçında hakem Emre Kargın düdük çalacak.
TFF 1. Lig’in 27. haftasında görev yapacak hakemler açıkladı. TFF’den yapılan bilgilendirmeye göre 21 Mart Pazar günü saat 19.00’da başlayacak AdanasporBursaspor maçını hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın yardımcılıklarını gün Kamacı ve Ali Can Alp yapacak. Dördüncü hakem görevinde ise Erhan Kutlu yer alacak. Genç hakem, hem Bursaspor hem de Adanaspor’un ilk kez bir maçında düdük çalacak.

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