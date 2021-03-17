Kasayı açamadı sadaka kutusunu alıp kayıplara karıştı

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Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da dönercideki paraların bulunduğu kasayı açamayan şüpheli sadaka kutusunu alarak, dükkandan çıktı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi´nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, dönerci dükkanının camını kırarak, içeri girdi. Paraların bulunduğu kasayı elindeki bıçakla açmaya çalıştı. Başaramayınca da sadaka kutusunu alarak dükkandan uzaklaştı.

O anlar güvenlik kamerasına an bean yansıdı. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-17 14:49:36



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