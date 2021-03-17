Kasayı bıçakla açamayınca sadaka kutusunu alıp gitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine giren hırsız kameraya yakalandı.

Olay Şebboy Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen hırsızlık zanlısı, sabah saat 05.00 sıralarında işletmenin camından içeri girdi. Zanlı kasaya yöneldi. Kilitli olan kasayı açmak için çekmecelerde kasanın anahtarını arayan şahıs, bulamayınca bir bıçağı alarak kasayı açmaya çalıştı. Dakikalarca uğraşan hırsız bir türlü kasayı açamadı. İçeride para ve değerli eşya arayan hırsız bir şey bulamayınca tezgâhın arkasında bulunan sadaka kutusunu alarak kayıplara karıştı. Saatlerce içeride kalan şahsı kimsenin fark etmemesi dikkat çekti. Sabah dükkânı açan işçiler, içerisinin dağınık ve camın aralık olduğunu görünce güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Polis şimdi her yerde kameraya yansıyan şahsı arıyor.

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