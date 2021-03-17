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Yarım saat içinde tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, gözaltına alındı

DHA

Yarım saat içinde tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, gözaltına alındı


Semih ŞAHİNMehmet İNAN/ BURSA (DHA)BURSA'da İdris D., yarım saat içerisinde tanımadığı 3 kişiyi, sokakta, parkta ve takside bıçaklayarak, yaraladı. Saldırgan İdris D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Abdullah Y. ve Ümit P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İdris D., kaldırımda oturan tanımadığı Koray B.'nin yanına giderek, telefon ve cüzdanını istedi. Telefon ve cüzdanını vermek istemeyen Koray B. ile İdris D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine İdris D. cebinden çıkardığı bıçakla Koray B.'yi iki yerinden bıçaklayarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
2 KİŞİYİ DAHA BIÇAKLADI
Koray B.'yi bıçakladıktan sonra yaya olarak kaçan İdris D., Reşat Oyal Kültür Parkı'na girerek, polis ekiplerine izini kaybettirmek istedi. Bu sırada, Koray B., parkın güvenlik görevlisi Abdullah Y.´ye, "Doktor musun?" diye sordu. "Hayır" cevabını alan İdris D., güvenlik görevlisi Abdullah Y.´yi de bıçakladı. Ağır yaralanan görevli, kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerinden kaçan İdris D., yoldan geçen bir taksiyi durdurdu. İdris D., içerisinde müşteri olan taksiye bindi. İdris D., taksideki yolcu Ümit P.´nin kendisine, "Neden taksiye bindin?" diye sormasına sinirlenerek, çıkan tartışmada, Ümit P.´yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli, polis ekiplerince kaçtığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı. Yaralılardan Abdullah Y., Çekirge Devlet Hastanesi'ne, Ümit P. ise özel bir hastaneye kaldırılarak, ameliyata alındı. Abdullah Y. ve Ümit P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN
2021-03-17 18:37:52

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