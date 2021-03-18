PTT şubesini soyan ikili tutuklandı



Derya EVREN / BURSA, (DHA)BURSA´da girdikleri PTT şubesinden 10 bin 400 TL alıp kaçtıktan 3 ay sonra, 1500 güvenlik kamerası izlenerek yakalanan Fatih Y. (21) ve Barış K. (20), tutuklandı.

Soygun, 4 Aralık günü, Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi´nde meydana geldi. Montlarının kopüşonlarıyla yüzlerini gizleyerek PTT şubesine giren 2 şüpheliden biri, vezneye yönelip belindeki tabancayı çıkartarak, görevliden kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 10 bin 400TL´yi alan 2 şüpheli, koşarak, kaçtı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen soygunun ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aradan geçen 3 ayda 1500 güvenlik kamerasının görüntülerini izledi. Yapılan araştırmalar sonunda da şüphelilerin Fatih Y. ve Barış K. olduğu tespit edildi. Soygunun ardından boş arazide çıkarttıkları kıyafetlerini ateşe vererek yakıp, yeni kıyafet giydikleri saptnan ikilinin Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gittiği tespit edildi. Adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik 2 aylık teknik takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Fatih Y. Bursa'da, Barış K. ise İstanbul'daki evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinim ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-03-18 10:16:16



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