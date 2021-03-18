Türkyılmaz: "Güvenli bir Mudanya için çalışıyoruz"

Mudanya Belediyesi, heyelânı engellemek için yol kenarlarına taş duvar ve istinat duvarı örüyor.

Mudanya Belediyesi, ilçenin çeşitli yerlerinde binaların güvenliğini sağlamak ve toprak kaymalarını önlemek için istinat duvarı ve taş duvar örüyor. Arabayolu Caddesi, Halitpaşa Mahallesi Atom Karınca Parkı ile Aydınpınar Mahallesi dere kenarında taş duvar ve istinat duvarı inşaatı başladı. Burgaz, Eğitim, Yenimahalle, Halitpaşa ve Işıklı mahallelerinin muhtelif yerlerinde devam edecek çalışmalar dahilinde toplam 3 bin 500 metreküp taş duvar ile 300 metrekare istinat duvarı inşâ edilmiş olacak.

Mudanyalıların rahat ve huzurlu bir ilçede yaşamasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Gerek kendi plânlamalarımız, gerekse de mahalle muhtarlarımızdan gelen talepler neticesinde yolların çökmesinin önüne geçmek için başlatılan istinat ve taş duvar çalışmalarımız ihtiyaç duyulan mahallelerde devam edecek. Güvenli bir Mudanya için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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