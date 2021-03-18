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Çanakkale'de en çok şehit veren Orhaneli'ye şehitlik anıtı

İHA

Çanakkale'de en çok şehit veren Orhaneli'ye şehitlik anıtı

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Çanakkale Savaşı’nda en çok şehit veren ilçelerine anıt yapılacağını söyledi.
Bursa’nın kurucu ilçesi olan Orhaneli, 1927 yılında TBMM’de il olmasının teklif edilmesinden bu yana köklü bir değişime uğradı. Belediye Başkanı Ali Aykurt, Çanakkale zaferinin yıl dönümünde yeni projeyi anlattı. Ali Aykurt açıklamasında, “Bursa 4092 askerini cephede şehit vermiştir. En çok şehit veren ilçesi de 1034 askeri ile Orhaneli’dir. Çanakkale Savaşı, I. Cihar Harbinin en büyük ve en kanlı bölümüdür. Türk’ün sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihin en parlak sayfasıdır. Vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını ortaya koyan kahraman ecdadın torunları olarak, Çanakkale şehitlerimize, yani dedelerimize minnet borcumuzun bir nişanesi olarak projelendirdiğimiz “Orhaneli Çanakkale Savaşı Şehitliği” projesine imza atmaktan şeref duyuyoruz. Bir yıllık zaman zarfında nihaî hâle getirdiğimiz projemizin yapımını da bir yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. Kayıtlara geçen 1034 şehidimizin adına yapacağımız şehitlik anıtı Orhaneli ile özdeşleşecek. 1680 metrekarelik alan üzerine 1034 şehidimizin isimlerinin de yazılı olacağı çok güzel bir projeyi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

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