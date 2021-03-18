Yeni açılan yollar asfaltlandı

Osmangazi’de yol ve asfalt mesaisi hız kesmiyor. İlçenin dört bir yanındaki eskiyen, bozulan ve yeni açılan yollar alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfaltla kaplanıyor.

Osmangazi Belediyesinin ilçe genelinde yürüttüğü asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Osmangazi’nin pek çok mahallesinde bozulan yolları onarıp asfaltlayan ekipler, son olarak Yunuseli Mahallesi kapalı pazar alanı çevresindeki 1498, 1499 ve diğer ara sokaklarda asfalt kaplama yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 400 ton asfalt kullanıldı.

Ulaşım konusunda çok ciddi mesai harcadıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi sınırları içerisinde merkezden en kırsal bölgedeki mahallelerimize kadar yol yapım, bakım ve onarımıyla ilgili ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Bir yandan yeni yollar açıyoruz, bir yandan mevcut yollarda iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı felç eden pandemi sürecine rağmen, gerekli tedbirleri alarak bu hizmetlerimizi kontrollü şekilde devam ettirdik. Yasaklı günleri fırsata dönüştürüp pek çok ana caddemizde sıcak asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdik. Ekiplerimiz, son olarak Yunuseli Mahallemizde yeni açılan yolları asfaltla kapladı. Yapılan çalışmada yaklaşık 400 ton asfalt kullanıldı. Osmangazi’de ulaşım konusunda yürüttüğümüz çalışmalar, bundan sonra da aralıksız şekilde devam edecek” diye konuştu.

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