Bursa'da 6'şar katlı 2 binanın kontrollü yıkımı kamerada

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -BURSA´nın Mudanya ilçesinde 6´şar katlı 2 bina, kontrollü olarak yıkıldı. Binaların saniyeler içinde yıkılmaları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi´nde bulunan ve riskli oldukları belirlenen 6´şar katlı 2 bina, sabah saatlerinde kontrollü olarak yıkıldı. İş makinesi ile gerçekleştirilen yıkım, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, 2 bina 10 saniyede yıkılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-03-18 11:18:05



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