Tofaş üretime iki hafta ara verdi

Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOFAŞ) küresel elektronik mikroçip tedarik sıkıntısı sebebiyle fabrikada üretime iki hafta ara verileceğini açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, "Bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurtdışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilecektir" denildi.

Kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen zaman diliminde fabrikada bazı periyodik bakım çalışmaları yapılacak. Şirketin üretim dışındaki faaliyetleri devam edecek.

TOFAŞ Fabrikası üretimdeki daralma sebebiyle geçtiğimiz ay sözleşmeli çalıştırdığı 300 çalışanı ile yollarını ayırmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.