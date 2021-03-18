Çanakkale Zaferi´nin 106´ncı yıl dönümünde şehit annesi gözyaşlarını tutamadı

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Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki şehitlikte 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi´nin 106´ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106´ncı yıl dönümü nedeniyle İnegöl ilçesindeki Şehitler Mezarlığı'nda tören düzenlendi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Maden, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ile gazi ve şehit yakınlarının katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dua ile sona erdi.

'EVLADIM ŞEHİT OLACAĞINI SÖYLEDİ'

Şehit mezarlarına karanfil koyulan törene katılan şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. 1993 yılında Erzincan´ın Kemaliye ilçesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Muharrem Karakafa´nın annesi Münüre Karakafa, gözyaşları içinde, "Koronavirüs nedeniyle evimden çıkamıyordum. Evladımı, ziyarete yeni gelebildim. İzne geldiğinde şehit olacağını söylemişti" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-18 11:34:23



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