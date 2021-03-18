Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, "Ben yapmadım" dedi (2)

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Bursa´da, İdris D.'nin yarım saatte 3 kişiyi bıçakladığı anlar, güvenlil kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, şüphelinin agresif tavırlar sergilemesi ve bıçağı elinde sallaması ile kaçışı da yer alıyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM, Derya EVREN
2021-03-18 12:05:31
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