Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, "Ben yapmadım" dedi (2)

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bursa´da, İdris D.'nin yarım saatte 3 kişiyi bıçakladığı anlar, güvenlil kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin agresif tavırlar sergilemesi ve bıçağı elinde sallaması ile kaçışı da yer alıyor.



DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM, Derya EVREN

2021-03-18 12:05:31



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