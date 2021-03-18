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Uyuşturucu ile alkolü birlikte alınca yarım saatte 3 kişiyi bıçakladı "Doktor musun?" diye sordu, "değilim" cevabını alınca bıçakladı Madde bağımlısı saldırgan önce "doktor musun" sorusuna "değilim cevabını veren vatandaşı, ardından metrodaki güvenlik görevlisini en son da binmek istediği taksinin arka koltuğunda oturan müşteriyi bıçakladı Olaya tanık olan bir sürücünün aracının kapısını açıp çarpması neticesi yere düşen bıçaklı saldırgan polisler ve vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi

İHA

Uyuşturucu ile alkolü birlikte alınca yarım saatte 3 kişiyi bıçakladı "Doktor musun?" diye sordu, "değilim" cevabını alınca bıçakladı Madde bağımlısı saldırgan önce "doktor musun" sorusuna "değilim cevabını veren vatandaşı, ardından metrodaki güvenlik görevlisini en son da binmek istediği taksinin arka koltuğunda oturan müşteriyi bıçakladı Olaya tanık olan bir sürücünün aracının kapısını açıp çarpması neticesi yere düşen bıçaklı saldırgan polisler ve vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi

Bursa’da uyuşturucu madde ile alkolü birlikte alan bağımlı genç, yarım saat içerisinde kafasında kurduğu çeşitli sebeplerle 3 kişiyi bıçakladı. Yaralılardan ikisi hayatta kalma kalma mücadelesi verirken, dün gözaltına alındığı sırada, "Ben bıçakladım, kime ne" diyen zanlı bugün adliyeye sevk edilirken, "ben yapmadım" dedi.
Madde bağımlısı İdris D. önce cadde üzerinde durdurup "Sen doktor musun?" diye sorduğu vatandaştan "değilim" cevabını alınca bıçaklayıp telefonunu aldı. Daha sonra kaçarak metro istasyonuna giden saldırgan burada asansörü tekmelemeye başladı. Merinos Metro İstasyonu'nda kendisini uyaran güvenlik görevlisini de bıçaklayıp ağır yaralayan şüpheli, son olarak yoldan çevirdiği taksiye binmeye çalışırken taksinin dolu olduğunu söyleyen arka koltuktaki müşteriyi bıçakladı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde madde ve alkol kullandığı iddia edilen İdris D. isimli madde bağımlısı, İntizam Mahallesinde cadde üzerinde yürüyen Koray B.'yi durdurup kendisine doktor olup olmadığını sordu. Aldığı "doktor" değilim cevabına sinirlenen İdris B. vatandaşı bıçaklayıp elindeki cep telefonunu da alarak Altıparmak Caddesi'nden Merinos Parkı'na doğru kaçmaya başladı.
Koşarak Merinos Metro İstasyonu'na giren İdris D. burada krize girip metrodaki asansörün kapılarını tekmelemeye başladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine İdris D. nin yanına giden güvenlik görevlisi Abdullah Y. kendisine müdahale etmek istedi. Yanındaki bıçağı tekrar çıkaran İdris D. güvenlik görevlisini de göğsünden bıçaklayıp yeniden kaçmaya başladı. Mudanya Caddesi üzerinde bir süre kaçtıktan sonra yolda gördüğü taksiyi durduran İdris D. araca binmek istedi. O sırada taksinin arka koltuğunda oturan Ümit P. "görmüyor musun? taksi dolu" diyerek taksi sürücü ile birlikte İdris D'nin taksiye binmesine izin vermedi. Bunun üzerine madde bağımlısı İdris D. yanındaki bıçağı 3 kez çekip arka koltuktaki Ümit P.'yi de göğsünden ağır şekilde yaralayıp kaçmak istedi.
Benzin istasyonuna yakıt almak için girdiği sırada durumu fark eden bir sürücü İdris D.'ye aracının kapısını çarparak yere düşürdü. Bunun üzerine yere yuvarlanan İdris D. vatandaşlar ve olay yerine gelen sivil polisler tarafından etkisiz hale getirildi.
Elleri kelepçelenen şüpheli olay yerinde neden yaptın diye soran gazetecilere "Hepsini ben bıçakladım, sana ne, avukatımı istiyorum" diye cevap verdi. Gözaltına alınan İdris D.'nin polise verdiği ifadesinde uyuşturucu madde ile birlikte alkol aldığını söylediği, şahısları bıçaklayıp bıçaklamadığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevkedilen İdris D. "neden yaptığını" soran gazetecilere "ben bıçaklamadım" dedi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. Zanlının Altıparmak Caddesi üzerinde doktor olmadığı için sinirlediği Koray B. ile tartışma anı ve bıçakladıktan sonraki kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde üzerinde yeşil mont bulunan İdris D. Koray B.'nin yanına gelip bir şey sorması, bıçaklanan vatandaşın kaçmaya çalışması İdris D.'nin daha sonra Altıparmak Caddesinden aşağıya doğru koştuğu anlar görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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