Bursaspor’dan iki futbolcu Ümit Millî Takıma davet edildi

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Bursaspor’un iki genç futbolcusu İsmail Çokçalış ve Batuhan Kör, Ümit Millî Takımın aday kadrosu listesinde yer aldı.

Ümit Millî Takımı, haziran ayında başlayacak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları öncesinde 26 Mart Cuma günü Zagreb'te Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan U21 Millî Takımları ile hazırlık maçı yapacak. Hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Bursaspor’dan İsmail Çokçalış ve Batuhan Kör davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular 21 Mart Pazar günü saat 17.00'de toplanacak.

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