Bursaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşilbeyazlılar, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla idman öncesi Türk bayrağı açtı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman öncesi Bursasporlu futbolcular, ayyıldızlı bayrak ile birlikte fotoğraf vererek Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde tüm gazi ve şehitleri saygıyla andı.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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