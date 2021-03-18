Ağıralioğlu: "Kim PKK'nın gölgesine kalırsa kapatılmalı" İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan HDP açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağıralioğlu: "Kim PKK'nın gölgesine kalırsa kapatılmalı" İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan HDP açıklaması

İHA

Ağıralioğlu: "Kim PKK'nın gölgesine kalırsa kapatılmalı" İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan HDP açıklaması

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin kapatılmasıyla ilgi konuştu. Ağıralioğlu sadece HDP değil, terörün gölgesinde hangi parti olursa olsun kapatılması gerektiğini söyledi
İyi Parti ilçe teşkilatının kongresinin katılmak için İnegöl'e gelen Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, kongre öncesi esnafı ziyaret etti. Ağıralioğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Ağıralioğlu, olan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili olarak, "Bu konu siyasetin ana gündemi. Türkiye’de terörle ilgili 15 Ağustos 1984’ten beri bir hususî gündem var. İçeride yaşadığımız bu terör saldırılarının, dışarda Türk devletinin başına bela edilmek istenen hesapları var. Türkiye’nin iç istikrarını bozma organizasyonuna dönmüş bir cinayet şebekesinin, zaman zaman siyaseti de enfekte ettiği, zaman zaman siyaseti de lekelediği alanlarla ilgili konuşuyorsunuz, konuşmaya başladığınızdan itibaren. Türkiye bir hukuk ülkesi. Bu topraklarda bin yıldır duruyoruz. Vatanımızın, devletimizin, milletimizin, beraberliğimizin arkasında duruyoruz. Başımıza bin bir türlü gaile geldi yıkılmadık. Bugün de teröre yıkılmayacağız. Ülkemizin medenî ülkeler arasındaki müstesna yerini, demokrasisinin kıymetini, hukukun üstünlüğüne dayalı iradesini gölgelemeden bu problemleri çözebilme kabiliyeti göstermeliyiz. Siyaset bu işlerle ilgili hukukun mihmandarlığında yürümelidir. Yani siyasetçilerin hukuku gölgelediği bir ülkede yaşanmaz. Hukukun siyaset dahil memleketin bütün alanlarını himaye ettiği ülkelerde yaşanılır. Yani biz adalete teslim olmak durumunda olan bir ülkeyiz. Adaletinden emin olunan bir ülkeyi organize etmek durumundayız" dedi.
"Hiç kimse seçilmiş olmayı suç işleme hürriyeti gibi algılamamalıdır" diyen Ağıralioğlu, "Hiç kimse seçildim diye suç işleme hakkını kazandım duygusu ile siyaset yapmamalıdır. Seçilmiş olmak suç işleme hürriyeti gibi anlaşılmamalı; yahut seçilmiş olmak, terör organizasyonlarıyla irtibatlara kalkan haline getirilmemelidir. Hukuk buna nezaret edecektir. Biz terörle ilgili hassasiyetlerimizi ifade etmiş bir partiyiz. Terör siyasetin değil, memleketin gündeminden çıkarılmalıdır. Al bayrağın altında çocuklarımız mutlu yaşasın diyedir gayretimiz. Al bayrağa sarılı tabutlar görmek istemiyoruz. Al bayrak, altında çocuklarımızın mutlulukla buluşabildiği, özgürlüğümüzün timsâli olmalıdır. Nice zamandır bu terör belası bize al bayrağı bir hüzün bayrağı haline dönüştürmüştür. Al bayrağın içerisinde şehit tabutları görmekten, evlat görmekten, baba görmekten, eş görmekten yoruldu bu topraklar. HDP, PKK’ya savaş açmak zorundadır. Açmadığı müddetçe terörün gölgesinde kalıp, meşruiyet alanını kendi kendine kapatacaktır. O iradeyi göstermediği müddetçe, bu tarz siyasî tartışmaların içerisinde, hukuk mutlaka kendi üzerine düşeni yapacaktır. O yüzden HDP, eğer siyasî olarak odak olmuşsa, sadece HDP meselesi değil, terörle problemi olan her parti, yani İyi Parti de terörün gölgesinde kalırsa, AK Parti de terörün gölgesinde kalırsa, MHP de terörün gölgesinde kalırsa, onlar da kapatılsın. Yani kurallar partilere göre değil, kurallar şahıslara göre değil, kurallar suçlulara göre tanımlanmalıdır. Kim ihlâl ederse cezasını ödemelidir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BUÜ ve TÜYİDER bilimsel iş birliği yapacak
YEREL HABERLER BUÜ ve TÜYİDER bilimsel iş birliği yapacak
Bursaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Bursaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına devam ...
Bursaspor’dan iki futbolcu Ümit Millî Takıma davet edildi
YEREL HABERLER Bursaspor’dan iki futbolcu Ümit Millî Takıma davet ...
Çanakkale Zaferi’nin 106. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Çanakkale Zaferi’nin 106. yılı kutlandı
Bursa'da şehitler dualarla anıldı
YEREL HABERLER Bursa'da şehitler dualarla anıldı
Uyuşturucu ile alkolü birlikte alınca yarım saatte 3 kişiyi bıçakladı "Doktor musun?" diye sordu, "değilim" cevabını alınca bıçakladı Madde bağımlısı saldırgan önce "doktor musun" sorusuna "değilim cevabını veren vatandaşı, ardından metrodaki güvenlik görevlisini en son da binmek istediği taksinin arka koltuğunda oturan müşteriyi bıçakladı Olaya tanık olan bir sürücünün aracının kapısını açıp çarpması neticesi yere düşen bıçaklı saldırgan polisler ve vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu ile alkolü birlikte alınca yarım saatte 3 ...
Online dil kursuna büyük ilgi
YEREL HABERLER Online dil kursuna büyük ilgi
Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, "Ben yapmadım" dedi (2)
YEREL HABERLER Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, "Ben ...
Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, "Ben yapmadım" dedi
YEREL HABERLER Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, "Ben ...
Riskli binaların yıkılma anı kameraya böyle yansıdı Bursa'nın Mudanya ilçesinde depreme dayanıklı olmadığı belirlenen 6'şar katlı 2 binanın yıkılma anı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Riskli binaların yıkılma anı kameraya böyle ...
Çanakkale Zaferi´nin 106´ncı yıl dönümünde şehit annesi gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Çanakkale Zaferi´nin 106´ncı yıl dönümünde şehit ...
Çapraz bağ yırtılması en çok gençlerde görülüyor
YEREL HABERLER Çapraz bağ yırtılması en çok gençlerde görülüyor
Tofaş üretime iki hafta ara verdi
YEREL HABERLER Tofaş üretime iki hafta ara verdi
Bursa'da 6'şar katlı 2 binanın kontrollü yıkımı kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da 6'şar katlı 2 binanın kontrollü yıkımı ...
Şehit anneleri göz yaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Şehit anneleri göz yaşlarına boğuldu
Kışın göz problemleri artıyor
YEREL HABERLER Kışın göz problemleri artıyor
Gürsu girişimci gençler ile birlikte kazanacak
YEREL HABERLER Gürsu girişimci gençler ile birlikte kazanacak
Çaylar Başkan Alper Taban'dan
YEREL HABERLER Çaylar Başkan Alper Taban'dan
Büyükşehir’de hizmet bir işarete bakar
YEREL HABERLER Büyükşehir’de hizmet bir işarete bakar
İnegöl protokolünden dinamik denetim
YEREL HABERLER İnegöl protokolünden dinamik denetim
İznik Gölü'nde ekinoks zamanı
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde ekinoks zamanı
Hayat Bursa’daki gençlere güzel Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği 'Mobil Gençlik Kulübü' uygulamasıyla, gençlere ücretsiz internet, bir çok markada indirimli alışveriş ve online olarak şehrin geleceğine katkı imkanı sunuluyor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Gençlerin yanında olmaya, geleceğine katkı koymaya çalışıyoruz. Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü altında gerçekleştireceğiz"
YEREL HABERLER Hayat Bursa’daki gençlere güzel Bursa Büyükşehir ...
Yeni açılan yollar asfaltlandı
YEREL HABERLER Yeni açılan yollar asfaltlandı
Dündar: “Bu şehre hizmet etmek büyük onur” Osmangazi Muhtarlar Derneği’nin yeni başkanı Burhan Mandacı
YEREL HABERLER Dündar: “Bu şehre hizmet etmek büyük onur” Osmangazi ...