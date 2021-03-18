Bursaspor taraftarı Çanakkale Zaferi’nin 106. yılında lokma dağıttı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un taraftar grubu Teksas, Çanakkale Zaferi’nin 106. yılında şehitler adına lokma dağıttı.

Bursaspor taraftar grubu Teksas, önemli bir organizasyona daha imza attı. Çanakkale Zaferi’nin 106. yılında şehitlerin anısına lokma döktüren yeşilbeyazlı taraftarlar, Ulucami çevresinde 500 adet Türk bayrağı da dağıttı. Bursaspor taraftarı, lokma dağıtımı sonrası ‘Biz bu vatanı karşılıksız sevdik’ pankartı açtı. Yapılan bu organizasyon birçok çevreden alkış topladı.

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