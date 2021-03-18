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TIR'ın dorsesinde çıkan yangını TOMA söndürdü

DHA

TIR'ın dorsesinde çıkan yangını TOMA söndürdü


Derya EVREN/ BURSA (DHA)BURSA´da çevre yolu üzerinde TIR´ın dorsesinde çıkan yangın, görev yerine gitmek için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü´nden çıkan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı´nın (TOMA) müdahalesi ile söndürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü´ne bağlı TOMA´da görevli polis ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi´ndeki görev yerine gitmek üzere yola çıktığı sırada merkez Osmangazi ilçesinde bulunan İsmetiye Mahallesi´nde seyir halinde olan bir TIR´ın dorsesinden dumanlar çıktığını fark etti. İtfaiye ekiplerine bilgi veren polis ekipleri, yangının daha fazla büyümemesi için TOMA´da bulunan suyla alevlere müdahale etmeye başladı. TOMA´nın müdahalesiyle TIR´ın dorsesinde çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken bu anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Ekipler, yangın söndürüldükten sonra bölgeden ayrılırken, TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2021-03-18 19:17:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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