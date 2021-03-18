Takla atan otomobilin sürücüsü iş insanı yaşamını yitirdi

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da kontrolden çıkarak, duvara çarpan otomobilin sürücüsü iş insanı Muhittin Ülger (34), hayatını kaybetti. Acı haberi alarak, kaza yerine gelen Muhittin Ülger´in eşi Gülay Ülger, sinir krizi geçirdi. Şoka giren kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi BursaAnkara Karayolu Babasultan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa´dan İnegöl yönüne giden bir mobilya fabrikasının sahibi Muhittin Ülger´in kullandığı 16 ABU 218 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Takla atarak, yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Ülger, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhittin Ülger´in hayatını kaybettiği belirlendi. Ülger´in otomobilde sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Acı haberi alarak, kaza yerine gelen Muhittin Ülger´in eşi Gülay Ülger sinir krizi geçirdi. Şoka giren kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ülger´in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-18 20:33:26



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