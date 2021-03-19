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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhtiyaç sahiplerinin yüzü Büyükşehir’le gülüyor

İHA

İhtiyaç sahiplerinin yüzü Büyükşehir’le gülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl devreye alınan ve ihtiyaç sahiplerine istedikleri marketlerden alışveriş imkanı sunan Kart16 ile maddi yardım desteği için yeni başvurular alınmaya başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde iş yeri kapanan, işsiz kalan ve dar gelirli vatandaşlara destek olmak için sürdürdüğü sosyal yardımları geçtiğimiz yıl Kart16 uygulamasıyla sunmaya başlamıştı. Bursa’da yaşayan ve yardıma muhtaç vatandaşların temel ihtiyaçlarının ‘rencide edilmeden’ giderilmesi için başlatılan uygulama ile bugüne kadar 5 bin 604 kişi ihtiyaçlarını istedikleri marketlerden Kart16’yı kullanarak rahatlıkla karşılama imkanına kavuşmuştu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kontrolünde gerçekleştirilen uygulamada, Ramazan ayı öncesi yeni başvurular alınmaya başlandı. Kart16 sosyal destek uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin www.bursa.bel.tr adresli web sitesine girerek sosyal inceleme formunu doldurabilecek.
Vatandaşların kimlik bilgileri, hanede yaşayan kişi sayısı, engellilik durumu, sosyoekonomik bilgiler, başka bir kurumdan sosyal destek alıp almadığı gibi verilerin yer alacağı formlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından incelenecek ve başvuru sahibinin durumuna göre 150 200 veya 250 TL yüklü Kart16 almasına karar verilecek. Bir yıl süre ile geçerli olacak Kart16’ya her ay başvuru sahibi için uygun görülen miktar yatırılacak.
'Kimse rencide olmayacak'
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle salgın sürecinin toplumun büyük bir kısmını ekonomik olarak da olumsuz etkilediğini hatırlatarak, sosyal desteklerle her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Özellikle yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi vatandaşların rencide edilmeden, istedikleri yerlerden alışveriş yapabilmesi amacıyla başlattıkları Kart16 uygulamasının memnuniyetle karşılandığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Uygulamaya başlarken kendimize 5 bin kişilik bir hedef koymuştuk. Bu sayı 5 bin 604 oldu. Ramazan ayı öncesinde Kart16 başvurularını yeniden başlatıyoruz. Başvuralar uzman ekiplerimiz tarafından değerlendirilecek ve yapılacak inceleme sonucu ihtiyaç sahiplerine kartlar dağıtılacak” dedi.

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