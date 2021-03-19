Kazada ölen iş insanının cenazesi, vasiyeti üzerine memleketine gönderildi

Sen de mi uşak!

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) BURSA´da kontrolünden çıkan otomobilinin takla atıp, duvara çarpması sonucu hayatını kaybeden iş insanı Muhittin Ülger'in (34 cenazesi, vasiyeti doğrultusunda toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon´un Çaykara ilçesine gönderildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi BursaAnkara Karayolu Babasultan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa´dan İnegöl yönüne giden iş insanı Muhittin Ülger´in kullandığı 16 ABU 218 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Takla atıp, yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı. Ülger, hurdaya dönen otomobilde sıkışarak, hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ülger´in otomobilde sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Acı haberi alarak, kaza yerine gelen Muhittin Ülger´in eşi Gülay Ülger sinir krizi geçirdi.

Şoka giren kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ülger´in cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mobilya fabrikası bulunan Muhittin Ülger´in cenazesi, vasiyeti doğrultusunda toprağa verilmek üzere Trabzon´un Çaykara ilçesine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-19 11:21:19



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