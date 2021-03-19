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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜGİAD Bursa’da Ahmet Parseker dönemi

İHA

TÜGİAD Bursa’da Ahmet Parseker dönemi

TÜGİAD Bursa’da Ahmet Parseker dönemi başladı. Parseker, “Şehrimize ve ülkemize katkı sağlamak için bayrağı daha yukarılara taşıyacağız” dedi.
Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi’nde olağan genel kurul heyecanı yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, RUMELİSİAD Başkanı Ömer Kumova, BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu ile TÜGİAD üyelerinin katıldığı genel kurulda Ahmet Parseker, oy birliği ile Bursa Şubesi Başkanlığını Ersoy Tabaklar’dan devraldı.
Genel kurulda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yakın gelecekte şehrimizde çok daha güzel ve hareketli günler olacak. 81 ilimizin çok farklı özelliği var ama Bursa hepsinden farklı pozisyona sahip. Herkes Bursa’nın daha da gelişmesi için çaba sarf ediyor. Dolayısıyla bu şehre katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum TÜGİAD’da bu teşekkürü etmemiz gereken önemli kuruluşlardan. TÜGİAD’ın çalışmalarını çok önemsiyoruz” dedi.
İş hayatında kadın yöneticilerin sayısının artması gerektiğini vurgulayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay da “Değişimi takip eden değil, gelişimi yöneten genç beyinlere ihtiyacımız var. Üretim ekonomisi güçlü olan ülkeler önümüzdeki 50 yıla şekil verecek. Önümüzdeki 50 yıl dünyadaki mevcudiyetimizi sürdürmek istiyorsak kadınlarımızın da tüm alanlarda söz sahibi olması gerekiyor. Bu yüzden TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, bizim için çok önemli ve örnek bir figür. TÜGİAD’ın başkanlığını bir kadın olarak alması çok önemsediğimiz bir adım” diye konuştu. Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ise “Biz kadın girişimcilerimiz ve genç girişimcilerimizle beraber yolumuza devam etmek istiyoruz. Kapımız sizlere sonuna kadar açık. TÜGİAD’ın heyecanının hiç sönmemesini temenni ediyorum. Bizler sonuna kadar TÜGİAD'a elimizden gelen desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.
TÜGİAD’ın ilk kadın Genel Başkanı olan Nilüfer Çevikel de, dernek olarak ülke ekonomisine önemli katkılar sağladıklarını dile getirdi. Türkiye’nin ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş insanları derneği olma ayrıcalığıyla 35. kuruluş yılında yeni bir dönemin kapılarını açtıklarını vurgulayan Çevikel, “TÜGİAD’ın 18’inci dönem yönetimi olarak derneğimizi bugünkü güçlü ve prestijli konumuna taşıyan tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum. 16 milyar dolarlık ihracat, 50 milyar dolarlık ticaret hacmini temsil eden TÜGİAD ailesi olarak, ülke ekonomimizin gelişimine ve toplumsal kalkınma hedeflerimize daha da artan katkılar sağlamak için büyük bir heyecan ve kararlılıkla yola çıkıyoruz. Bizlere destek veren herkese teşekkürlerimizi arz ediyor ve Bursa Şube’mizin yeni Başkanı Ahmet Parseker ve yönetimine yürekten başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker de hayatındaki en anlamlı günlerden birini yaşadığını ifade etti. TÜGİAD ailesiyle hep çok güzel işlere imza atmanın haklı gurunu yaşadıklarını kaydeden Parseker, “11 yıldır üyesi olduğum, 9 yıldır da çeşitli kademelerde aktif olarak çalıştığım; aynı zamanda sadece üyesi olmaktan bile gurur duyduğum bu güzide dernekte değerli üyelerimizin teveccühü ile Şube Başkanı olmanın mutluluğu benim için tarifsiz. Gururluyum ve çok heyecanlıyım. Bu ülkeye yatırım yapan, üretim yapan, istihdam sağlayan risk alan iş insanları olarak, canla başla çalışıyoruz. TÜGİAD olarak bizler, kendi işlerimizin yanında öncelikle üyelerimize, Bursa’mıza ve ülkemize değer katmak için büyük bir çaba sarf etmekteyiz. Bu değerli bayrağı bir önceki dönemden gururla devraldık; inşallah çok daha iyi noktalara hep birlikte taşıyacağız” diye konuştu. Bayrağı Ahmet Parseker’e devreden Ersoy Tabaklar da “Görevde kaldığımız 2,5 yılda 25 yeni üyeyi TÜGİAD Bursa ailesi bünyesine kazandırdık. Türkiye’nin ve Bursa’nın güçlü STK’sı olduğumuzu gösterdik” dedi.
Yönetim kurulu üyeleri Ahmet Parseker, Hasan Keskin, Onur Özselek, Nur Gül Arslan, Mesut Meriç, Nuri Cem Erbak, Yasemin Yeşilova, Sadi Cem Türkün, Erol Akbaş oldu. Denetleme kurulu ise Gökçe Belge, Şeyma Özçimen, Ertan Çeçener’den oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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