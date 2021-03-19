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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vücut dengesi için ihtiyacınız kadar su için

İHA

Vücut dengesi için ihtiyacınız kadar su için

Aşırı ve gereğinden fazla su içmenin zararlı olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Yeşil, çok su içmeye odaklandığımız için 'çok su içmenin zararlı' olabileceği gerçeğini maalesef unuttuğumuzu söyledi.
Suyun insanoğlu için sayılamayacak kadar faydası olduğunu belirten uzmanlar, suyun emziren anneler için sütü artırdığını da söyledi. Vücutta taşıyıcı göreve sahip olan su, hücrelere besin ve oksijen taşırken, atıkları uzaklaştırdığını ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Yeşil, "Böbreklerin toksik maddelerden temizlenmesine yardımcı olur. Kan ve lenf sisteminin büyük bir kısmını oluşturur. Vücut sıcaklığının düzenlenmesinde rol alır. Kan basıncını kontrol eden elektrolitlerin dengelenmesine ve taşınmasına yardımcı olur. Sıcak havalarda vücudu serin tutar ve soğuk havalarda vücut izolasyonu sağlar. Yeteri kadar tüketildiğinde, cildin daha düzgün, daha yumuşak, daha parlak ve daha esnek olmasını sağlar. Tükürük ve mide salgısında bulunarak, besinlerin sindirilmesinde görev alır. Su, emziren kadınlarda, süt üretimini artırır. Bağışıklık sisteminin görevini yapabilmesi için su gerekmektedir. Bu özelliği ile zinde ve dinç kalmada yardımcı olur. Eklemlerin kayganlığını sağlar. Su tüketimi azaldıkça, vücutta depolanan yağ miktarı artmaya başlar ve kilo alımı gerçekleşir" dedi.
Çok su içmenin çok idrara çıkmaya sebep olduğunu dile getiren Üroloji uzmanı Op. Dr. Mesut Yeşil, "Bu böbrek çok çalıştığı için değil, siz ihtiyacınızdan fazla su aldığınız ve gerekmeyen miktarı idrarla attığınız içindir. Çok su içmenin böbreklere bir yararı yoktur. Aşırı ve gereğinden fazla su içmenin faydasından çok zararını görürüz. Bizler genelde çok su içmeye odaklandığımız için ‘çok su içmenin zararlı‘ olabileceği gerçeğini maalesef atlıyoruz. Çok nadir ve özel bazı durumlarda, örneğin böbrek taşlarının varlığı gibi, idrar miktarının 2 litrenin üzerinde tutulması faydalı olacağından bol su içmek önerilebilir. Eğer vücutta az su bulunursa, kan yoğunlaşıyor ve bu da organlara çok az miktarda oksijen ve besin maddesi taşınmasına neden oluyor. Fakat içtiğiniz su miktarı çok aşırıya kaçarsa, bu da vücut için olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Ortalama bir insan günde 1,5 ila 2,5 litre arasında su içmelidir" diye konuştu.

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