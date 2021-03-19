Bursaspor, Play-Off iddiasını korumak istiyor



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Spor Toto 1. Lig´de son aldığı galibiyetle Play-Off umutlarını koruyan Bursaspor, Adanaspor´u da yenerek daha sonrasında gireceği zorlu fikstür öncesi, kayıp yaşamak istemiyor.

Sezon genelinde talihsizliklerle mücadele eden Bursaspor, Spor Toto 1. Lig´de Play-Off iddiasını korumayı amaçlıyor. 27. hafta karşılaşmasında Adanaspor´a konuk olacak olan Bursa temsilcisinde, tüm gözler bu zorlu randevuya çevrildi. Son alınan Ankaraspor galibiyetiyle birlikte Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 9´a indiren Bursa ekibi, rakiplerinin zorlu maçlara çıkacağı haftayı kayıpsız atlatarak, avantaj elde etmeyi istiyor.

Ligde 46 puanla 6. sırasında yer alan Altınordu, bir basamak üzerinde bulunan İstanbulspor´a konuk olacak. 43 puanlı Ankara Keçiörengücü ise ligde kalma mücadelesi veren Akhisarspor deplasmanına çıkacak. Bursaspor´un bir basamak üzerinde bulunan 41 puanlı Tuzlaspor da, geçtiğimiz hafta lider Giresunspor´u deplasmanda yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanına çıkacak. Bursa ekibi ise 37 puan ile 9. basamakta yer alıyor.

Adana deplasmanının ardından, Bursaspor´u zorlu bir fikstür bekliyor. Önce Play-Off hattında yer alan Altay´ı konuk edecek Bursa temsilcisi, daha sonra mevcut sıralamada bir basamak altındaki Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Devamında Bandırmaspor´u sahasında ağırladıktan sonra bu kez şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor´a konuk olacak olan Bursa ekibi; ligin son 3 haftasında İstanbulspor ve Keçiörengücü´nü ağırlayacak ve Eskişehirspor deplasmanına çıkacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-03-19 12:01:26



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