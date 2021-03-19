Psikoloji seminerlerinde depresyon ve anksiyete ele alındı

Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Akademileri’nin düzenlediği psikoloji seminerlerinde Psikolog Uğur Kartum, ‘anksiyete ve depresyonla baş etme yolları’ konusunda bilgiler verdi.

Kadın ve Çocuk Akademileri tarafından düzenlenen psikoloji seminerleri çevrim içi olarak devam ediyor. Psikolog Uğur Kartum, ‘Ankisiyete ve depresyonla baş etme yolları’ konusunda bilgiler verdi. Pandemi sürecinin anksiyete ve depresyon rahatsızlıklarını artırdığını ifade eden Uğur Kartum, “Uzun süren pandemi süreci anksiyete ve depresyon rahatsızlıklarını artırdı. Kadınlar bu süreçten daha fazla etkilendi. Kısıtlamalar hayatı olumsuz etkiledi. Anksiyete yani kaygı bozukluğu psikolojik bir hastalıktır. Günlük hayatımızda duyduğumuz kaygı ve üzüntüler bu rahatsızlığı tetikler. Psikolojik tedavi ve ilâçlar ile bu rahatsızlık tedavi edilebilir. Uzmanlardan destek almak ileride çözümü olmayan hastalıkları önler. Kendinizi meşgûl etmek, derin nefes egzersizleri, yürüyüş yapmak, içinde bulunduğunuz âna konsantre olmak kaygılarınızı hafifletebilir” dedi.

Anksiyete ve depresyonlar arasında büyük fark olduğuna da değinen Uğur Kartum, “Pandemi süreci depresyon etkilerini de önemli şekilde artırdı. Depresyon sadece bir keyifsizlik veya ânlık zayıflık değildir. Depresyon aynı zamanda çözülebilecek kadar basit bir mesele de değildir. Tedavi gerektiren tıbbî bir durumdur. Ağır alkol, sigara, uyuşturucu kullanımı, fizikî veya cinsel istismar, ölüm, travmatik olaylar depresyona yol açan ana sebeplerdir. Bu hastalıkla baş etmek için de açık havada yürümek, dışarıda vakit geçirmek, düzenli uyku rahatsızlığı hafifletir. Mutlaka uzman desteği almak gerekir” diye konuştu.

Önümüzdeki haftalarda da devam edecek olan psikoloji seminerlerine katılmak isteyenlerin 452 78 71 ya da 482 30 03 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırması gerekiyor.

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