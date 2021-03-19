Boş yüzme havuzunda mahsur kalan sincabı çiftçiler kurtardı 

Gürkan DURAL/İZNİK,(Bursa),(DHA) BURSA'nın İznik ilçesinde inşaat halindeki villanın bahçesindeki boş yüzme havuzuna düşerek mahsur kalan sincabı çiftçiler kurtardı. Sincabın kurtarılma anları, cep telefonu kemarasıyla kaydedildi.
İznik ilçesindeki Elbeyli Mahallesi Kabaçınarlar mevkisinde zeytin ağaçlarını budayan çiftçiler, inşaat halindeki bir villanın bahçesinden ses geldiğini fark etti. Villanın bahçesine giren çiftçiler, içi boş olan yüzme havuzunda mahsur kalan sincap ile karşılaştı. Korkuyla sağa sola kaçışan
sincap, çiftçilerin uzattığı kalasın üzerine çıktı. Kurtarıldıktan sonra gözden kaybolan sincabın kurtarılma anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Gürkan DURAL
2021-03-19 12:48:15
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