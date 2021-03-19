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Boş yüzme havuzunda mahsur kalan sincabı çiftçiler kurtardı 

DHA

Boş yüzme havuzunda mahsur kalan sincabı çiftçiler kurtardı 


Gürkan DURAL/İZNİK,(Bursa),(DHA) BURSA'nın İznik ilçesinde inşaat halindeki villanın bahçesindeki boş yüzme havuzuna düşerek mahsur kalan sincabı çiftçiler kurtardı. Sincabın kurtarılma anları, cep telefonu kemarasıyla kaydedildi.
İznik ilçesindeki Elbeyli Mahallesi Kabaçınarlar mevkisinde zeytin ağaçlarını budayan çiftçiler, inşaat halindeki bir villanın bahçesinden ses geldiğini fark etti. Villanın bahçesine giren çiftçiler, içi boş olan yüzme havuzunda mahsur kalan sincap ile karşılaştı. Korkuyla sağa sola kaçışan 
sincap, çiftçilerin uzattığı kalasın üzerine çıktı. Kurtarıldıktan sonra gözden kaybolan sincabın kurtarılma anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Gürkan DURAL
2021-03-19 12:48:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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