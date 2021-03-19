Personele mevzuat eğitimi

Sen de mi uşak!

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları çerçevesinde personele “belediye ve büyükşehir belediye mevzuatı” eğitimi verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dâiresi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğünce tertip edilen eğitim meclis salonunda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Avukat Kadir Zengin tarafından kurum personeline “belediye ve büyükşehir belediye mevzuatı” anlatıldı. Eğitimde mahalli idareler ve belediye, Türkiye’deki yerel yönetim sistemi, mahalli idarelerin anayasal durumu belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu, belediyelerin yetki ve sorumlulukları gibi konular ele alındı.

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