Kazada ölen iş insanının cenazesi, vasiyeti üzerine memleketine gönderildi (2)

Sen de mi uşak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bursa'da iş insanı Muhittin Ülger'in (34) hayatını kaybettiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, otomobilin su kanalına girmesi, takta atması ve duvara çarpması yer alıyor.Huzeyfe ÖZDEMİR-Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) -

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Huzeyfe ÖZDEMİR-Yavuz YILMAZ

2021-03-19 13:29:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.