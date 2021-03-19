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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Huzurevinin 'ehil elleri'

İHA

Huzurevinin 'ehil elleri'

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinlerinin, pandemi yasakları boyunca ürettiği yüzlerce el emeği üründen oluşan ‘Ehil Eller Sergisi’, Tayyare Kültür Merkezi’nde açıldı.
Büyükşehir Belediyesi, huzurevi sakinlerinin bir yıl boyunca vakitlerini verimli ve huzurlu geçirebilmeleri için gerekli desteği vermeyi ihmâl etmedi. Bu süre boyunca huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan 1500 el emeği ürün, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Ahşap, cam boyama, boncuk dizme, takı, rölyef tablo, deri çanta, el örgüleri gibi eserlerin yer aldığı ‘Ehil Eller Sergisi’, 26 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Düzce Milletvekili Fahri Çakır, partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan serginin açılışını yaptı. Başkan Aktaş, geçmişte unutulan yaşlı, engelli, kadın ve çocukların artık devlette istihdam edildiğini, finanse edildiğini, sahip çıkıldığını dile getirdi. Sosyal devlet anlayışıyla birçok güzel işin yapıldığını ve daha iyilerinin yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa’da gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı, gerekse Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı huzurevlerinde binlerce büyüğümüze hizmet ediliyor, bakımları yapılıyor ve destek veriliyor. Bir yıldır pandemi sebebiyle BUSMEK öğretmenlerini huzurevine gönderemiyorduk. Geçen hafta Bakanlıktan gelen talimatla o engel kalktı. Bundan sonraki süreçte eğitmenlerimiz huzurevine gidecek. Yollar, köprüler, kavşaklar, kültür merkezleri gibi birçok yatırım Bursa’nın dört bir tarafında sürüyor. Bunun yanında değerli büyüklerimize, gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza da sahip çıkıyoruz. Desteğimiz devam edecek” dedi.
Her anne ve babanın evladının yanında yaşlanmasını arzu ettiğini söyleyen Başkan Aktaş, “Hayatın getirileri sonucu bu imkana sahip olamayan anne ve babalar var. Çok şükür güçlü bir devlet, Büyükşehir Belediyesi ve dernekler var. Büyüklerimizin huzurevlerinde sadece yatıp kalkmadığını, beraberinde güzel eserler ürettiğini görmüş olduk. Yaşlılara saygı sadece bir haftayla kalmamalı, yılın her günü bunu göstermeliyiz. Serginin hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Bursalıları sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum” diye konuştu.
Düzce Milletvekili Fahri Çakır ise serginin düzenlenmesine öncülük eden Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve birbirinden değerli eserleri ortaya çıkaran huzurevi sakinlerini tebrik etti.
Huzurevi sakinlerinden Mehmet Çimen, bir senedir pandemi dolayısıyla huzurevinden çıkamadıklarını, sıkıntılı bu süreci atölyede vakit geçirerek atlattıklarını söyledi. Desteklerinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Çimen, normalleşmeyle birlikte tekrar BUSMEK öğretmenleriyle birlikte çalışmak istediklerini belirtti.
Huzurevi sakinlerinden Havva Erseven ise, pandemi sürecinde boş oturmak yerine ortaya güzel işler çıkardıklarını dile getirdi. Bundan sonrada eğitmenler eşliğinde daha güzel eserleri ortaya çıkaracaklarını anlatan Erseven, kendilerine destek veren Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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