Sen de mi uşak!

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA´da Ali Çanak´ın (40) kontrolünü kaybettiği bor yüklü TIR, devrilerek, yan yattı. Yola saçılan 20 ton bor, iş makinesince kaldırıldı.Kaza, Bursa-Ankara Karayolu İnegöl ilçesi Mezit-4 mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya giden Ali Çanak yönetimindeki 42 DPE 28 plakalı bor yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu TIR dorsesinde yüklü 20 ton bor, yola saçıldı. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Yola saçılan bor, iş makinesiyle yoldan kaldırıldı. TIR ise çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-19 15:59:47



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