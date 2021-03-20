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(Özel) Bursa'da kafe büyük gürültüyle çöktü, facianın eşiğinden dönüldü Antika eşyaların bulunduğu kafe, yan tarafındaki inşaatın hafriyat kazısı sırasında büyük bir gürültüyle çöktü

İHA

(Özel) Bursa'da kafe büyük gürültüyle çöktü, facianın eşiğinden dönüldü Antika eşyaların bulunduğu kafe, yan tarafındaki inşaatın hafriyat kazısı sırasında büyük bir gürültüyle çöktü

Bursa'nın tarihî mekânlarından Abdal semtinde bulunan kafe, başında bulunan inşaatın temel kazısı sırasında büyük bir gürültüyle çöktü. O anda içeride kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi Abdal semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, antikacı ve kafe olarak kullanılan bina, tarafında bulunan bir inşaatın hafriyat kazısı esnasında altındaki toprak kayınca büyük bir gürültüyle çöktü.Her gün onlarca vatandaşın ziyaret ettiği antikalarla dolu kafede o sırada kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. İş yeri sahipleri duruma tepki gösterirken, olay yerine polis sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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