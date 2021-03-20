Bursaspor, Adanaspor'a konuk olacak

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Bursaspor, TFF 1. Lig’in 27. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor’la karşılaşacak. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelenin başlama saati 19.00.

TFF 1. Lig’in 27. hafta maçında yarın akşam Adanaspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Ali Can Alp yapacak. Dördüncü hakem görevinde ise Erhan Kutlu yer alacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı 10 kazanan Bursaspor, Adana deplasmanında da rakibine son 5 maçtır puan dahi kaybetmiyor. Adanaspor deplasmanında çıktığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen yeşilbeyazlı takımda, 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Vefa Temel ile Özer Hurmacı’nın yanı sıra, kart cezalısı Burak Kapacak ve Ataberk Dadakdeniz, önemli mücadelede forma giyemeyecek.

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