Üzerinde 'önce iş güvenliği' yazılı levha asılı duvar çöktü

Türkiye ile Çin arasındaki anlaşma Cumhurbaşkanı kararı ile onaylandı

Türkiye yağışlara teslim! Sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da içinde yüzlerce antika eşya bulunan kafeteryanın duvarı çöktü. Kafeteryada kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, çöken duvarda `Önce iş güvenliği´ yazılı levha asılı olduğu görüldü.

Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi Abdal Fırını´nın karşısındaki kafeteryanın duvarı, bu sabah hemen yanında yapılan temel inşaatı sırasında çöktü. Üzerinde `Önce iş güvenliği´ yazılı levha bulunan duvarın çöktüğü anda, kafeteryada kimsenin olmaması faciayı önledi.

Çökme anına tanık olan Mustafa Ekin, Ekin, "Biz inşaat yapıyoruz. İnşaat yaparken burayı kepçeyle temizledik. Kepçe gittikten sonra kafedeki çalışanlar `Buradan sesler geliyor´ dediler. Biz hemen herkesin çıkmasını söyledik. Çalışanlar çıktıktan 5-10 dakika sonra duvar çöktü" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2021-03-20 11:23:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.