Fırından sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişinin fırından sadaka kutusunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi, Kemalettin Sami Paşa Caddesi´nde meydana geldi. Fırına gelen iki kişiden biri, kasiyeri oyalarken, bir diğeri ise sadaka kutusunu aldı. Şüphelilerin fırından ayrılmasının ardından, sadaka kutusunun yerinde olmadığını gören fırın çalışanları, güvenlik kamerasını inceledi. Şüphelilerden birinin, sadaka kutusunu aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fırın çalışanları polis ekiplerine haber vererek şikayetçi oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-20 14:20:30



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