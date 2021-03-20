Büyükşehir’den ödüllü hikaye yarışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi, başta İznik olmak üzere Türkiye ve Balkanlarda tekke ve türbeleri bulunan Sarı Saltik Gâzi’yi anmak için ödüllü hikâye yarışması düzenliyor.

Organize ettiği kültürsanat etkinlikleriyle kentin sosyokültürel hayatına önemli katkılar sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Selçuklu döneminde Türklük ve İslamiyet’in Balkanlarda yayılmasına öncülük eden alperen Sarı Saltık Gâzi’yi, hikâye yarışması ile anıyor. Başta İznik olmak üzere Türkiye ve Balkanların farklı şehirlerinde çok sayıda tekke ve türbesi bulunan Sarı Saltık Gâzi’yi anmak için düzenlenen hikâye yarışmasına son başvuru tarihi 30 Temmuz 2021 olarak belirlendi. Her katılımcının bir hikâye ile başvurabileceği yarışmada, gönderilen hikâyelerin; Saltıknâme adlı eserde geçen Sarı Saltık Gâzi’nin hayatını, menkıbelerini veya efsanelerini konu edinmesi gerekiyor. Sayfa sınırlaması olmayan yarışmaya gönderilen hikâyelerin daha önceden herhangi bir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olması gerekiyor.

17 bin TL ödül

Birincinin 6.000, ikincinin 5.000 ve üçüncünün: 4.000 TL ile ödüllendirileceği yarışmada 2 kişiye de 1.000’er TL teşvik ödülü verilecek. Yarışmaya gönderilen hikâyelerden uygun görülenler hazırlanacak kitap içinde yayınlanacaktır. Seçici Kurul’un Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu, Prof. Dr. Ayşe İlker, Prof. Dr. Atabey Kılıç, Kudret Ayşe Yılmaz, Ali Ayçil ve Güray Süngü’den oluştuğu yarışmaya başvurular Tayyare Kültür Merkezi, Atatürk Caddesi, Uçak Sokak, No: 1, Osmangazi / Bursa adresine yapılacak. Yarışma ile ilgili detaylı bilgi www.bursa.bel.tr internet adresinden veya 0224 716 37 76 numaralı telefondan alınabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.