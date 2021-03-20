Kolonyadan zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu

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Bursa'nın İznik ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

İznik’e bağlı Müşküle Mahallesinde yalnız yaşayan Bahtiyar Kavuk'tan (51) haber alamayan mahalledeki arkadaşları jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çilingir çağırıp kapıyı açtırdıklarında Kavuk'un cansız bedeni ile karşılaştı. Daha önce Amatem’de alkol tedavisi gördüğü öğrenilen 2 çocuk babası Kavuk'un kolonya içtiği iddia edildi.

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