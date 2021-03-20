Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA´nın İznik ilçesinde Bahtiyar Kavuk (51), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Daha önce alkol tedavisi gördüğü öğrenilen 2 çocuk babası Kavuk´un, yapılan ilk incelemede içtiği kolonyadan yaşamını yitirdiği belirlendi.
İznik ilçesinin Müşküle Mahallesi´ndeki evinde yalnız yaşayan Bahtiyar Kavuk´u, eve yemek getiren teyzesi hareketsiz halde buldu. İsmi öğrenilemeyen teyzenin haber vermesiyle adrese gelen jandarma ve sağlık ekibi, Kavuk´un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, daha önce AMATEM´de alkol tedavisi gördüğü öğrenilen 2 çocuk babası Kavuk´un, içtiği kolonyadan öldüğünün değerlendirildiği belirtildi. Kavuk´un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ
2021-03-20 18:25:55
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