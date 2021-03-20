Gökçen ailesinin acı kaybı

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Bursalı iş adamı Memduh Gökçen'in eşi Deniz Gökçen hayatını kaybetti.

Bursalı iş insanı Memduh Gökçen'in eşi Deniz Gökçen, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bursa'da birçok sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yapan Deniz Gökçen, kültürel ve sosyal çalışmalarda rol model oldu. Merhume Deniz Gökçen’in cenazesi Pazartesi günü toprağa verilecek.

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