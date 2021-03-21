Güpegündüz motosikleti böyle çaldılar

Bursa İnegöl'de meydana gelen olayda iki kişi güpegündüz bir iş yerinin önünde park halindeki motosikleti çaldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İnegöl'de hırsızlık olayları çoğalmaya başladı. Hırsızlar rahat tavırlarıyla görenleri şok ederken, henüz kimlikleri belirlenemeyen iki şahıs yaya olarak bir iş yerinin önündeki motosikleti gözlerine kestirdi. Şahıslar güpegündüz iş yeri önünde park halindeki motosikleti kendi mallarıymış gibi alarak kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Park ettiği motosikleti göremeyen sahibi güvenlik kamera görüntülerini izleyince motosikletinin çalındığı fark etti. Motosikletin sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis şimdi her yerde motosikleti çalan 2 şahsı arıyor.

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