Antikacı değil sanki müze

Unesco'ya aday tarihi kent İznik'te, uzak kültürlerin etnografik eserlerine ev sahipliği yapan bir galeri yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Mehmet Tahran yıllarca Lefke kapı önünde antik cafenin bodrum katında imitasyon ve yarı değerli eserleri ile 1995 den bu yana bu tür eserlerle meraklılarına hizmet ediyor.

53 yaşındaki Mehmet Tahran, "Her şey bir merakla başladı. Bu iş bir nevi hastalıktır. Bir kez başladınız mı artık duramazsınız. Etrafınızı, uzak mezatları izler ve size uygun olanı toplarsınız. Benim yaptığım yarı değerli ve imitasyon eserleri arayıp bulmak ve meraklılarına ulaştırmaktır. Nostalji insanı büyülerken ruhunu da dinlendirir. Alt kat bir galeriye dönüşmüş durumda. Üst kat ise tarihî dokuya dokunmadan onun kıyısında nostalji müzik eşliğinde salaş dokulu kafeterya. Yerli yabancı müşterilere de hizmet eriyoruz. Bodrum kat ise heykel çalışmalarıyla ipek yolunun canlandırıldığı bir alana dönüştürüldü" dedi.

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