Ertelemeler, sürekli hale geldiğinde hayatı zorlaştırabilir

İnsanların zaman zaman planlarını ve sorumluluklarını ertelemeye ihtiyaç duyduğunu belirten Klinik Psikolog Başak Mutlu, ancak sürekli hale geldiğinde hayatı zorlaştırabileceğini söyledi.

Bazı durumlarda insanların planlarını ve sorumluluklarını ertelemesinin dinlenmeye ve öncelikli işlere vakit ayırmaya yardımcı olacağını belirten Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu, "Ancak sürekli hale geldiğinde hayatı zorlaştırabilir. Erteleme davranışı çoğu zaman mükemmeliyetçi yapıyla bağlantılıdır. Bu kişilerin kendilerinden beklentileri oldukça yüksektir. Hata ve eksikliklere tahammül etmekte zorlanırlar. Kişinin standartları yüksek ve gerçekçi olmaktan uzak olduğundan başlamak zor hale gelir. Hata yapmanın öğrenmek ve gelişmek için fırsat olduğunu ve kusursuzluğun çoğu zaman ulaşılabilir bir hedef olmadığını hatırlamak bu anlamda önemlidir. Başarısızlık korkusu da erteleme davranışını beraberinde getirebilir. Bu korkuyla baş etmekte zorlanan bireyler başlamak istedikleri işleri erteleyerek kısa vadede belirsizlikten kurtuldukları için rahatlama hissedecek ancak uzun vadede daha fazla rahatsızlık yaşayacaklardır. Böyle durumlarda yetersizlik hissini nelere sebep olduğunu araştırmak kişiyi çözüme yaklaştırabilir. Sıkça görülen sebeplerden bir diğeri tükenmiş enerjidir. Uzun süredir stres altında olan, bitkinlik çeken insanlar yapmak istediklerini gerçekleştirmek için üç bulmakta zorlanır. Bu durumda birey kendisini nelerin yorduğunu belirlemeli ve bunları düzenlemeye gitmelidir" dedi.

Sorumluluklar konusunda başkalarından destek istemek, dinlenmeye ve rahatlamaya zaman ayırmak bu kişiler için uygun seçenekler olacağını belirten Mutlu, "Görevin yeterince ilgi çekici olmaması, haz ve konfor odaklı olmak, özgüven hissinin düşük olması, dikkat eksikliği gibi daha farklı sebepler de erteleme sorununu oluşturabilir. 'Ne oluyor da erteleme ihtiyacı hissediyorum?', 'Bu durum nasıl sürüyor olabilir?' sorularını sormak, davranışın kaynağını bulmaya yardımcı olacaktır. Karzarar tablosu yapılabilir. Erteleme davranışından elde edilen kazançlar ve ödenen bedeller yazılıp karşılaştırıldığında bu durumun yaşamın hangi yönlerini nasıl etkilediği daha rahat görülecektir. Başlamaya engel olanın ne olduğunu keşfetmek her zaman değişim için yeterli olmayabilir. Alışkanlıkları değiştirmek zordur ama imkansız değildir. Tek başına sorunu çözmekte güçlük yaşayan bireyler psikoterapi desteği alarak potansiyellerini daha iyi kullanmak için adım atabilirler" şeklinde konuştu.

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