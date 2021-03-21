Özel çocuklar Başkan Kanar'ın konuğu oldu

Mustafakemalpaşalı özel çocuklar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın konuğu oldu. Özel misafirlerini kapıda karşılayan Başkan Mehmet Kanar, çocuklarla tek tek ilgilendi.

Mustafakemalpaşa Otizm Derneği Başkanı Mecit Ertaş, yönetimi ve özel gereksinimli çocukların ailelerinin katıldığı ziyarette, derneğin çalışmaları ve hedefleri hakkında Başkan Kanar’a bilgiler verildi.

Bir yıl önce kurulan ve 100’e yakın üyesi bulunan derneğin faaliyetlerini anlatan Mecit Ertaş, otizm ve özel gereksinim grupları üzerine çalışmalar yaptıklarını söylerken Mustafakemalpaşa Belediyesiyle de temasta olduklarını kaydetti.



‘Özel çocuklar sırayla başkan oldu’

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla koltuğunu kendisini ziyaret eden özel çocuklar bıraktı. Sırayla başkan olan çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Başkan Mehmet Kanar, Özel çocukların eğitim alabileceği Rehabilitasyon Merkezi çalışmalarının devam ettiğini belirterek “Özel eğitim gereksinimi duyan yavrularımızı, hayatımızın bir parçası haline getirmek ve topluma kazandırmak için elimizden gelen tüm katkıyı sağlayacağız” dedi.



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