Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı



Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSA Valiliğince, kuvvetli fırtına ve lodos uyarısı yapıldı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; ilimiz güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına ve lodos beklendiğinden çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-03-21 14:12:50



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