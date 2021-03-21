Bursa'da nevruz kutlandı

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Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da HDP tarafından düzenlenen nevruz kutlamasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kutlamaya yaklaşık 3 bin kişi, katıldı.Merkez Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi'ndeki pazar alanında gerçekleştirilen nevruz kutlamasında, çok sayıda polis geniş güvenlik önlemi aldı. Birçok noktada arama noktaları oluşturuldu, alana gelenler tek tek aramadan geçirildi. HDP milletvekillernin de aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi kutlamaya katıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen kutlama, nevruz ateşinin yakılmasının ardından sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2021-03-21 17:03:14



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